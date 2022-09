Carlos Alcaraz es el nuevo número 1 del tenis mundial tras su increíble victoria en el US Open. Y la pregunta es obligada: ¿ha comenzado una nueva era en el circuito con tenistas que van a suplantar a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer? Precisamente el suizo anunció su retirada la pasada semana.

El murciano, que regresó a España directamente desde Nueva York para disputar la Copa Davis, ha respondido si cree que podría darse un nuevo 'Big Three' en el tenis. "No sé por qué me voy a comparar al Big Three. Ellos están ahí durante 20 años, lo han ganado todo y yo estoy empezando...".

"No tiene sentido, yo quiero seguir mi camino. En lo que sí me comparo con el Big Three es que hay que mejorar día a día. Ellos se han ido haciendo mejores día a día. Eso es lo que busco. El tenis evoluciona hay que ir mejorando día a día", ha expresado el murciano.

Tiene muy claro quién formaría parte de ese trío que dominaría el tenis en los próximos años: "Sinner y Zverev".

Precisamente contra Sinner jugó un partido increíble en el Us Open: "Con Sinner va a haber una rivalidad muy bonita. Nuestros partidos son dignos de ver para el público, de jugar no tanto que te hace correr. Somos amigos como Rafa y Federer".

La despedida de Federer

A Alcaraz siempre le quedará la espinita de no haberse enfrentado a Federer en partido oficial. "Es un regalo que nos han traído para todos los fanáticos del deporte, no sólo del tenis. Estoy orgulloso de haberle visto durante toda mi infancia. Ojalá pueda durar lo que ha durado él y ganar una cuarta parte de lo que ha ganado él", ha comentado.

Y le da las gracias por todo lo que ha hecho en su carrera deportiva: "Sólo puede darle las gracias por lo que ha dado al tenis. Siempre he querido enfrentarme contra él, no va a poder ser, pero mejor así que irme con una derrota".

El número 1 descartó disputar la Laver Cup, el último campeonato que jugará Federer: "Se habló, se pensó, me hubiera encantado jugarla, pero decidimos no ir por motivos deportivos porque era mejor pensar en el futuro".