Roger Federer anunció su retirada del tenis e instantáneamente las redes se llenaron de mensajes y recuerdos sobre el suizo. Para muchos se convirtió en ídolo al verlo jugar, como es el caso de Carlos Alcaraz, que se quedó "sorprendido" por la noticia.

El tenista de El Palmar, en la rueda de prensa de la Copa Davis, fue preguntado acerca de la retirada del suizo. El nuevo número uno del mundo ya había publicado un tweet dedicado a Federer, pero también quiso tener unas buenas palabras respondiendo a la pregunta.

"Roger es uno de mis ídolos. No es el único, pero obviamente me hubiera gustado jugar contra él. No va a poder ser. ¿Qué puedo decir yo de Roger? Deja un gran legado en el mundo del tenis", confesó el murciano.

Alcaraz quiso seguir describiendo a Federer y mostrando lo que ha significado para él: "Es magia, es talento, es puro espectáculo verlo jugar. Todo el mundo le quiere y le aprecia".

'Carlitos' desveló también cómo se sintió al conocer la noticia: "Cuando me enteré, no me lo creía. Se veía venir, pero así de la nada, nos impactó a todos. A mí me impacto pensar que no vamos a ver más a Roger en las pistas. Es algo que me duele".

La noticia del retiro de Roger Federer la conoció estando ya concentrado en Valencia para la Copa Davis, donde perdió ante Auger-Aliassime, de la misma manera que España acabó cayendo ante Canadá en el duelo global.