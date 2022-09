Carlos Alcaraz lleva tres partidos consecutivos teniendo que disputar cinco sets para pasar de ronda. En la semifinal ante Frances Tiafoe repitió esos cinco sets y el partido se alargó hasta las cuatro horas y cuarto. Sin embargo, eso al murciano le da igual. Y así se lo hizo saber a Casper Ruud de cara a la final.

Alcaraz ha disputado en este US Open 20 horas y 19 minutos de juego, dos horas más que el noruego. Pese a la carga física, el español le quiso quitar importancia al asunto. "En una semifinal de Grand Slam tienes que darlo todo hasta la última bola, todo lo que tienes dentro, no importan las horas, sean cinco o seis...", comentó a pie de pista tras vencer al estadounidense y mandando un mensaje a Ruud, dejando claro que la duración del partido no será un inconveniente para él.

"Él (Ruud) jugó la final en Roland Garros, esta es mi primera vez. Voy a darlo todo y tener que templar los nervios de estar en una final. Estoy muy contento voy a disfrutar el momento y a ver qué pasa", afirmó Alcaraz analizando la final, en la que admite que Ruud tiene más experiencia pese a tampoco haber ganado ningún Grand Slam.

El ganador del partido será número uno del mundo y ganará su primera 'grande'. El murciano es consciente de ello: "Es increíble poder luchar por cosas grandes, estar en una final de Grand Slam. Veo cerca el número uno, pero al mismo tiempo está muy lejos".