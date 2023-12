El mundo del tenis está de enhorabuena. El pasado viernes, Rafa Nadal anunció que volverá este mes de enero a las pistas durante el torneo ATP 250 de Brisbane.

Este servirá de preparación para el Open de Australia, donde todo apunta a que entrará con el ranking protegido y donde podría encontrarse en primera ronda con cabezas de serie como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz.

Precisamente al murciano, durante una entrevista con la LTA (Federación Británica de Tenis), le han preguntado por su compatriota... y no ha dejado indiferente a nadie.

Carlitos ha explicado que el manacorí siempre ha sido, junto a Roger Federer, su "gran ídolo.

"La verdad es que siempre ha sido mi gran ídolo y aún lo es. Desde que empecé a jugar a tenis me fijo en él, también en Federer, siempre he visto los partidos destacados de tenis, pero Rafa es mi gran referente", ha señalado.

De hecho, no olvida la primera vez que coincidió con Rafa: "La primera vez que le vi tenía yo 12 años, en una edición del Mutua Madrid Open en la que él estaba en semifinales y me tomé una foto con él".

“My hero was @RafaelNadal and it’s still Rafa!” 🤝 @carlosalcaraz

Could we see the dream match-up between two Spanish superstars in 2024? 🤩 pic.twitter.com/Pb0uAKhfqz