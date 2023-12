Cerca de los 37 años y sin Rafa Nadal (lesionado) ni Roger Federer (retirado) en la 'pomada', Novak Djokovic es el líder indiscutible en el mundo del tenis.

Tras alzar el Open de Australia, Roland Garros y el US Open, el serbio ya figura como el jugador con más Grand Slams de la historia (24)... y no parece que se vaya a quedar ahí.

Número 1 del mundo y tenista con más semanas a la cabeza del ranking ATP, 'Nole' parece casi invencible, pero si hay alguien que pueda poner en peligro su trono, además de Jannik Sinner, ese es Carlos Alcaraz.

El murciano ha cuajado un sobresaliente 2023 ganando precisamente a Novak en la final de Wimbledon para alzar su segundo 'major' tras el US Open de 2022.

Pues bien, si hay un dato que refleja la superioridad del serbio y el murciano, esa es la resiliencia de ambos ante una situación crítica.

Novak y Carlos son los únicos jugadores de la ATP que tienen una marca positiva de victorias/derrotas tras perder el primer set en 2023.

8-5 (61,5 %) para el serbio y 9-7 (56.3 %) para el español. Dos bestias. Dos jugadores de época... que prometen un 2024 apasionante.

ATP players to have a positive W/L record after losing the first set in 2023.

#1 🇷🇸 Novak Djokovic 8-5 (61.5%)

#2 🇪🇸 Carlos Alcaraz 9-7 (56.3%)

End of the list. pic.twitter.com/IcRH6vgtQF