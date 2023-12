El viernes pasado llegaba una de las noticias del año: Rafa Nadal anunció su regreso al tenis de cara al Open 250 de Brisbane que arrancará el 31 de diciembre en la ciudad australiana.

Este torneo le servirá de preparación para su primera gran meta: el Open de Australia, que comenzará el 14 de enero.

Pues bien, tres días después del anuncio, el manacorí ha querido ofrecer algunas "explicaciones" sobre la dilatación del mismo.

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%", explica en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista", añade.

Eso sí, Rafa ha querido incidir en que regresará con una mentalidad distinta y un objetivo a medio plazo.

"Espero sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos... y espero de mí no esperar nada; tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido en mi carrera", señala.

"Estoy en una época diferente y en un terreno inexplorado, y tengo interiorizado exigirme el máximo, pero espero no hacerlo y aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al principio, pero en un futuro no muy lejano pueden cambiar", zanja.