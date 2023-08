Llevaba sin competir desde los Juegos Olímpicos de Tokio... y se la echaba de menos. Simone Biles, la atleta más condecorada de Estados Unidos, ha regresado en el US Classic de Chicago con victoria en una actuación en la que la siete veces medalla olímpica participó en barras asimétricas, equilibrio, salto y suelo.

Han sido 732 días los que Bilesha estado ausente, centrándose en su salud mental después de retirarse en la final por equipos de los últimos Juegos Olímpicos. El motivo, una desconexión entre mente y cuerpo.

Logró el bronce en Tokio, pero desde entonces ha estado ausente de la vida deportiva y de la competición de alto nivel.

Así ha sido hasta ahora, con un regreso en el que su actuación tuvo como premio 59.100 puntos y una ventaja de 5.000 con respecto a Leanne Wong, segunda.

La NOW Arena estaba completamente llena, y después de lograr la victoria Biles estaba más que feliz.

"Ahora creo un poco más en mí misma"

"Ahora creo un poco más en mí misma. Esta vez lo estoy haciendo por mí", afirmó.

Y sigue: "Me sentí muy bien, sobre todo tras lo que sucedió en estos últimos años. Todos me dieron su apoyo, con pancartas... me derritió el corazón el que siguiesen creyendo en mí".

"Regresé, e hice lo que quería. Estoy muy feliz por el resultado", dijo en la 'NBC'.

Ahora, paso a paso: "Vamos por el bien camino. Tengo que seguir centrándome en mí, yendo a terapia y poniéndome a mí primero".