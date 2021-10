Simone Biles ha hablado en 'Today' sobre todo lo que sucedió en Tokio 2020 y también sobre sus problemas de salud mental. La gimnasta, gran campeona de Estados Unidos, no pudo brillar tanto como hubiera querido en la cita olímpica debido a la ansiedad sufrida por el deporte de alta competición.

A sus 24 años, la atleta no pudo evitar emocionarse y se mostró muy angustiada a la hora de hablar de todo lo que está pasando en su vida.

"Trato de llevar todo de la mejor manera posible. Salgo, hago shows... pero al final del día he de lidiar con mis problemas", afirma.

La medallista narra su sufrimiento: "Hacer algo que he hecho siempre y no ser capaz de hacerlo por todo lo que me está pasando es muy loco. Amo tanto el deporte... pero es horrible".

"No creo que la gente entienda por lo que estoy pasando. Por muchos años he pasado por todo y estoy muy orgullosa", dijo.

Además, habló de Larry Nassar: "Estoy feliz de poder ser una líder de las supervivientes y poder darles coraje para que hablen".

"Le culpo a él, pero también a todo el sistema que permitió el abuso. El FBI me dio la espalda en la investigación", dice.

Para terminar, sentencia: "Tengo miedo de hacer gimnasia".