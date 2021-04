Pablo Santaella es profesor de Educación Física en un instituto en Granada. El docente, hace unos días, dio una clase con falda en lugar del típico pantalón para, según dice, luchar contra los "estereotipos" que están presentes en la sociedad.

"¿He dado la clase peor que otro día porque vine en pantalón? La respuesta es no", dice en un momento del texto que ha compartido por Facebook.

Un escrito en el que reflexiona: "He decidido ir a trabajar así. Es una foto normal, pero mucha gente no lo ve así".

"Lo hice por un problema que hubo en una de las clases que imparto de Educación Física. El objetivo ha sido transmitir al alumnado que cada uno puede vestirse o ponerse lo que quiera sin importar el qué dirán", dice.

Eso sí, deja claro que no incita a los niños a que usen falda: "Pero ojo, sí a ponerse lo que les guste y apetezca. A mí la falda no me gustaba, pero me apetecía. Por eso elegí está profesión, para transmitir valores, enseñar contenidos y ayudarles a ser mejores personas".

"He recibido gran cantidad de preguntas e incluso piropos por parte del alumnado. Mis respuestas eran naturales, quitando importancia. Que vean que con pantalón o con falda soy el mismo maestro" sentencia.