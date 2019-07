A sus 42 años y ya alejado de los cuadriláteros, Floyd Mayweather sigue mostrando a sus seguidores su riqueza y sus ganas de enseñar todo el dinero que tiene.

En su último vídeo, en el que celebra el 4 de julio, Mayweather enseña lo que llama "su independencia". Casi dos millones de dólares en efectivo, puestos en varios montones.

"Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la más débil en la sala. Eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal, pero en mi caso estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos los pronósticos y no me importa lo que piensen los demás. ¡Feliz por mi independencia! Ahora, ¡que comiencen los fuegos artificiales!", escribió.

Te puede interesar:

La última excentricidad de Floyd Mayweather: un cáliz de oro, joyas, fajos de billetes...

El desafío de Pacquiao para Mayweather: "Vuelve al ring y pelearemos, si quiere"

Floyd Mayweather presume de los millones que ganó tras un combate de menos de dos minutos