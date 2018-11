Una surfista es apuñalada al defenderse de su violador: "Intentó violarme, no lo hizo"

Mariana Rocha, surfista portuguesa, ha compartido en su cuenta de Facebook cómo consiguió deshacerse de su violador, que la atacó cuando "volvía a casa sola de noche".

El suceso ocurrió entre las playas de Poza y Azarujinha, Estoril. El pasado viernes, Rocha volvía a su casa cuando un hombre la atacó, momento en el que la surfista propinó una patada en los testículos a su atacante. No obstante, Rocha tuvo que ser hospitalizada tras recibir una puñalada en el abdomen.

La propia Rocha ha contado cómo sucedieron los hechos, sintiendo "ira, frustración, dolor, miedo...": "Volvía a casa sola de noche cuando un hombre intentó violarme. NO LO HIZO. Fui afortunada de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalase en el vientre. Tengo mucho respeto por todas esas mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y que son violadas por esos locos que siguen sueltos y que deberían estar en el infierno. Aún así, doy gracias a Dios por estar viva. Para todos aquellos que me llamaron y enviaron mensajes, perdonad por no contestar pero el teléfono no me ha dejado de sonar. Con amor. Mariana".