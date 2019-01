"Suicídate jodida fea negra": una estrella de los dardos denuncia haber recibido insultos racistas por email

La estrella de los dardos Deta Hedman ha denunciado haber recibido un correo electrónico en el que la llaban "jodida negra fea", animándola a quitarse la vida. Todo ocurrió después de caer eliminada en el BDO World Championship, perdiendo en primera ronda contra Maria O'Brien.

En declaraciones recogidas por 'Mirror', Hedman reconoce que ese puso a llorar cuando lo leyó, enseñando el mensaje a su "otra mitad", Paul, que se mostró "indignado".

"No sabía que entrenaban a monos para entrenar a los dardos"

"El nombre parecía finlandés y Paul dijo que teníamos que comprobarlo con la Organización de Dardos de Finlandia para ver si podían averiguar de quién se trata. Paul escribió a este hombre y recibió la misma respuesta de nuevo", cuenta Hedman.

La jugadora ya ha denunciado este mensaje ante la policía, lamentando que no es el primero que recibe en su carrera: "Estaba en la República Checa un hombre con acento inglés me dijo: 'No sabía que entrenaban a monos para entrenar a los dardos'".