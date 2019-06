Semenya podrá competir sin medicarse mientras se analiza su apelación

La doble campeona olímpica Caster Semenya podrá correr en su prueba favorita de 800 metros en la Diamond League de Roma sin necesidad de tomar medicamentos para bajar su testosterona, hasta que se resuelva la apelación presentada por la deportista sudafricana ante el Tribunal Federal Suizo, informó este lunes la corte.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) había dictaminado que las regulaciones de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) son necesarias para los atletas que presentan un desarrollo sexual diferente (DSD) y que compitan en eventos que van desde los 400 metros a los 1.660 metros.

Semenya impugnó el fallo con la esperanza de que sea revocado. El pasado 1 de mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la apelación presentada por la sudafricana contra la norma de la IAAF sobre la regulación de limitar la presencia de testosterona en las atletas hiperandrogénicas.

Una protección "temporal"

"El Tribunal Federal de Suiza ordenó a la IAAF que suspenda de inmediato la implementación de las regulaciones de idoneidad contra Caster Semenya, lo que le permite competir sin restricciones en la categoría femenina mientras esté pendiente su apelación", dijeron en un comunicado los abogados de Semenya.

Sin embargo, no se ha establecido un cronograma para el momento en que se tomará la decisión final, según el comunicado. "La corte suprema suiza ha otorgado una protección temporal a Caster Semenya. Este es un caso importante que tendrá implicancias fundamentales para los derechos humanos de las atletas", añadió Dorothee Schramm de Sidley Austin LLP, abogada suiza de Semenya.

La IAAF dijo que no había sido notificada de la suspensión. "No hemos recibido información del Tribunal Federal Suizo, por lo que no podemos hacer comentarios en esta etapa", dijo un portavoz de la IAAF.

Sus próximas pruebas

En declaraciones dadas a través de sus abogados, Semenya dijo que tiene la esperanza de que su apelación sea exitosa. "Estoy agradecida de los jueces suizos por esta decisión. Espero poder volver a correr libremente tras mi apelación", sostuvo la atleta.

Semenya, que ganó su última carrera competitiva de 800 metros en la reunión de la Diamond League de Doha el 3 de mayo, podría competir nuevamente en Oslo el 13 de junio.