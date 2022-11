"El surf no entraba en mis planes porque necesitaba tanto las manos para remar como los pies para ponerte de pie". Son las palabras de Sarah Almagro, surfista profesional. Una mujer que, a pesar de las dificultades, y con mucho sacrificio, se ha llegado a convertir en subcampeona del mundo y dos veces campeona de España de surf adaptado: "Hemos pasado por una historia muy complicada. Sin el apoyo de mi familia, a nivel de salud, hay muchas cosas que no hubieran podido ser".

Una meningitis meningocócica provocó que a Sarah le amputaran, hace menos de cinco años, cuando tenía 18, las manos y los pies. Algo que, sin embargo, no le ha impedido disfrutar y crecer profesionalmente en su deporte favorito. "Se puso en contacto conmigo una persona que surfeaba en esta playa y me dijo que él haría que yo volviese al agua a surfear", ha contado con orgullo Sarah a laSexta.

Desde ese momento, la carrera de Sarah fue en ascenso. "Lo que empezó con unos entrenamientos llevó a que ese mismo año me convirtiera en campeona de España y en subcampeona del mundo", ha añadido la deportista. Ahora, su reto más inmediato es el campeonato del mundo que se celebra en California (Estados Unidos); una cita a la que ha estado a punto de no poder ir después de que la Federación le comunicara que no podía llevar al equipo a dicho evento deportivo.

"Cuando Iberdrola se entera de que no podemos ir, apuesta por el deporte femenino y por el deporte adaptado", ha explicado Sarah, celebrando que "por fin hay empresas que llevan a cabo las palabras de inclusión e igualdad a hechos reales". Ahora, su sueño es ir a los Juegos Paralímpicos de los Ángeles 2028. "Siempre había soñado con llegar a unas Olimpiadas. El campeonato del mundo es un paso previo para llegar a las Paralimpiadas", ha apuntado Sarah, quien, una vez más, ha podido surfear las dificultades.