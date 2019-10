Golpe a las 'Block Cams'. La IAAF ha decidido prescindir de las tomas traseras de esas cámaras tras las quejas recibidas por parte de las atletas durante el Mundial de Doha.

La propia IAAF había promovido esta cámara como parte de su gran realización, pero las críticas no han tardado en llegar. La alemana Gina Luckenkemper criticó esta cámara: "Me resulta muy desagradable estar sobre esas cámaras cuando me preparo para la salida con tan poca ropa".

En lugar de tener planos traseros de los deportistas, las 'Block Cams' se centrarán ahora en los primeros planos de las caras, apartando una gran polémica en el mundo del atletismo.