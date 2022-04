Tiger Woods tiene a todos los aficionados del golf en vilo. Desde que sufriera un grave accidente de coche hace 15 meses en Los Ángeles, Woods no ha vuelto a disputar un torneo oficial, ya que se produjo numerosas fracturas en la tibia y el peroné, y casi tienen que amputarle su pierna derecha.

No obstante, su amigo y golfista profesional Fred Couples, confía en que su regreso está más cerca después de que ayer lunes volviera a pisar el campo. "Siempre se puede sufrir, ¿no? Pero pegar así la bola... Lo he dicho tres veces. No necesito extenderme mucho en eso. Si puede caminar por el campo 72 hoyos, competirá", dijo tras su ronda de práctica.

Couples estuvo presente en el Augusta National Golf Club junto al propio Woods y su íntimo amigo Justin Thomas, quien también se ha pronunciado con respecto a la posible vuelta del exnúmero uno del mundo y ganador de 15 Grans Slams: "Nunca hablo en nombre de Tiger, así que ni siquiera voy a entrar en que sí caminó nueve hoyos, supongo que sí jugó nueve hoyos. Pero como amigo y por su aspecto puedo decir que me impresionó".

A sus 46 años de edad, estuvo alrededor de 20 minutos en el campo de prácticas, golpeando 33 pelotas, siete con su driver. Después completó nueve hoyos, tal y como informan desde el medio 'USA Today'.

"Se parecía al Tiger que vimos antes del accidente, por la forma en que se veía el swing y la velocidad", destacó en sus redes sociales Billy Horschel, que estuvo presente junto a la leyenda del golf durante su entrenamiento.

El propio Woods fue el encargado de confirmar su presencia en Augusta, ahora solo queda esperar a que decida si finalmente participa o no de forma oficial en el primer Grand Slam del calendario, que se disputa del 7 al 10 de abril.