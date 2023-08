Bray Wyatt, cuyo nombre real es Widham Rotunda, ha fallecido de forma inesperada a los 36 años de edad, según ha confirmado la WWE.

La noticia llegó cuando Paul Levesque 'Triple H', exluchador y uno de los jefes de la empresa, anunció la trágica noticia por redes sociales: "Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama Mike Rotunda y nos ha informado de la trágica noticia que nuestro miembro de la familia WWE Windham Rotunda, conocido como Bray Wyatt, ha fallecido inesperadamente hoy".

"Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos a todo el mundo que respete su privacidad en estos momentos", concluyó.

Rotunda, cinco veces campeón mundial de la WWE, llevaba apartado del cuadrilátero desde febrero por unos motivos de salud oficialmente no revelados. No obstante, hace pocas semanas, Ross Sapp de 'Fightful' informó que el luchador se estaba "recuperando activamente de una enfermedad que ponía en peligro su carrera y su vida" y aún no había recibido la autorización médica para regresar.

El propio Sapp ha informado que esa enfermedad se trata de unos problemas cardiacos derivados de contraer el COVID-19, lo que acabó derivando en un infarto mortal.

Muchos miembros de la WWE, como 'The Rock', se han despedido en redes sociales de Rotunda, miembro de la empresa desde 2009 (aunque no estuvo entre 2021 y 2022), que se ganó el cariño de muchos aficionados con peleas estelares ante rivales de la talla de John Cena, Roman Reigns o AJ Styles.