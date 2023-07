Eldeseo de Ilia Topuria en traer la UFC a España cobra más fuerza que nunca estas semanas. Después de que el peleador hispano-georgiano consiguiese el 14-0 ante Josh Emmet en Florida, las MMA españolas continúan con su momento más dulce gracias a la reciente incorporación de Dani Bárez a la compañía.

Con el valenciano, ya son tres los representantes españoles en la mejor compañía de artes marciales mixtas. Dani Bárez y Joel Álvarez pelearán el próximo 22 de julio en Londres, y Dana White estará muy atento a lo que puedan hacer, dado que Topuria ya dio una exhibición y señaló al estadio Santiago Bernabéu como el lugar para que se haga un evento.

Este fin de semana se disputó el combate por el título del peso pluma, donde Topuria y el mandamás de la UFC presenciaron la victoria de Alexander Volkanovski sobre el mexicano Yair Rodríguez. El campeón mantuvo después de la pelea un intenso cara a cara con Ilia, y todo apunta a que se medirán próximamente.

En rueda de prensa, Dana White se manifestó acerca de esta cuestión que ya es más que una posibilidad: "Nunca había considerado o pensado en ir a España, ahora tengo al equipo trabajando para ir", dijo. "Está muy cerca, está viniendo", destacó.

Topuria, sobre la operación de Volkanovski: "No me interesa ningún otro combate... sólo me lo pensaría si me traen a España a Max Holloway

Alexander Volkanovski comunicó que se operará del hombro, por lo que el combate con Topuria podría tardar más de lo esperado. Ilia en 'ESPN' declaró que si el australiano no está disponible, pondría el punto de mira en pelear con otro rival: "No me importa, yo espero".

"Si me dan la oportunidad de pelear por el cinturón yo me meto en ese octógono, tengo paciencia, no me interesa ningún otro combate", indicó. "Sólo me lo pensaría si me traen a España a Max Holloway. Otra cosa no me interesa", incidió.