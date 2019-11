Cindy Dandois, luchadora de 35 años de la MMA, sufrió una grave agresión por parte de su exnovio en las afueras de su casa en Bélgica. 'The Battlecat', como es conocida en MMA, cuenta que esta agresión se debe a los celos.

"Me amenazaba todo el tiempo, pero nunca tomé sus amenazas en serio. No soy una luchadora callejera. Si no ves un ataque, es difícil evitarlo completamente. Me defendí para evitar cosas peores", confiesa.

Dandois fue hospitalizada con la nariz rota, recibiendo siete puntos de sutura. "Quiero dar las gracias por todo el apoyo y los bonitos mensajes que me han llegado. Perdón por no responder a todos. Me siento triste por haber tenido que anular mi pelea el pasado fin de semana... pero prometo que volveré pronto", comenta en su cuenta de Twitter.