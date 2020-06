Tremendo susto el que se llevó Josep Pedrerol este jueves. De hecho, él mismo ha querido dedicar en 'El Chiringuito' unas bonitas palabras a los agentes que le habían ayudado a sobrellevar el mal trago: "Gracias a los agentes de movilidad, que hoy me han salvado en plena Castellana de Madrid".

Ante esta sorprendente declaración, el resto de colaboradores le preguntaron qué pasó. Tras 'Jugones', el presentador fue a lavar su coche y ahí empezó todo...

"Mi coche tiene una llave inteligente. Después de 'Jugones', he ido a lavar el coche y, al irme, el chico lo había dejado encendido", explicó en un primer momento.

"En plena Castellana, me pone: 'La llave no está dentro del coche'. He bajado a ver si estaba sobre el capó, pero no. Y cuando me he metido en el coche, se ha bloqueado", añadió Pedrerol.

Posteriormente, el presentador reseñó que dos agentes le ayudaron: "Estaba en el carril central de la Castellana. He llamado al 112 diciendo que los coches me estaban esquivando. Al final, me han ayudado dos agentes de movilidad que iban en moto".

Finalmente, tras llamar al lavadero, Josep dio con sus llaves: "He llamado al sitio en el que he lavado el coche y, a la llamada número 12, me han contestado. Me han dicho que tenían la llave y les he pedido que me la trajeran en un taxi".

"Los agentes se han portado muy bien conmigo. Ha sido un momento de pasar 35 minutos metido en un coche, con un calor de 30 grados, la tensión... por eso estoy más nervioso de lo normal", concluyó Pedrerol.