Cristóbal Soria logró su reto de finalizar la maratón de Sevilla. Y lo logró en un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 5 segundos. Al alcanzar la meta se derrumbó por el sufrimiento de la carrera y habló emocionado.

"He sufrido mucho. Han sido cuatro horas. Me cuesta la misma vida todavía andar. En mi casa, en mi ciudad, con mi gente. Llegar y encontrarte con tu gente es una satisfacción que no conocía y la he experimentado hoy en primera persona y me ha pegado un subidón gordo", explicó.

Asimismo, el tertuliano señaló que la noche anterior no había dormido nada: "Me entró miedo, mucho miedo". Al llegar a meta, visiblemente emocionado, se reunió con su bebé, al que no podía parar de abrazar y besar: "Imagínate la situación de tanto esfuerzo y tanto sufrimiento y llegar y encontrarte con el abrazo de tu bebé. Eso me lo llevo para mí".

Soria realizó la maratón, en la que participaron más de 13.000 corredores, junto a Julio Salinas y Fermín Cacho, medallista en los JJOO de Barcelona 92. "Hemos hecho un grupo magnífico. Un grupo que vamos a seguir. No va a ser la última carrera que corramos juntos", comentó Cacho.