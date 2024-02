Ilia Topuria tiene ante sí la oportunidad de proclamarse campeón del título del peso pluma de la UFC. Un reto para que el tan solo se interpone Alexander Volkanovski, aunque para el hispanogeorgiano no existe atisbo de duda de que logrará salir la madrugada del domingo en España como el nuevo campeón.

Así se lo aseguró a los medios españoles en la rueda de prensa previa al combate: "Van a ver el ejemplo de una persona de que, si crees y confías en ti, todo es posible. Da igual de donde vengas si sabes a dónde vas. Es mucho más importante lo que tenemos delante que lo que dejamos atrás".

"Va a ser abismal. Mañana, escribiremos historia. Va a ser algo histórico, para España, para Georgia y para mí personalmente", aseguró Topuria al respecto de la pelea.

En ella, él está interpretando el papel de villano. Ello, sumado al cariño de los aficionados de las artes marciales a Volkanovski, han provocado muchos abucheos al hispanogeorgiano, algo que tampoco le importa: "Estoy superacostumbrado. Nunca los he tenido de mi parte. De hecho, está es la vez que más gente tengo apoyándome. Siempre ha sido, cuando yo salía a pelear, me abucheaban, porque siempre he peleado en casa de los rivales".

"Entonces, es completamente entendible que vayan de su parte, pero mañana va a nacer un nuevo campeón y eso lo cambiaremos", explicó 'El Matador'.

Pese a la pelea que tiene contra él y sus constantes burlas, Topuria guarda una buena relación con su rival: "Veo a Volkanovski al mismo tiempo y es como que es un poco difícil pelear con alguien que es tan buena persona. Lo que le dije ayer, era lo que de verdad siento. Yo le respeto como persona, le respeto como profesional, pero estoy peleando por mis sueños y él está en mi camino".

La pelea es por el título, por lo que la presión debería estar presente, pero no en la cabeza de Topuria, que no solo confiesa que no la tiene, sino que hasta se atreve a pronosticar cuándo noqueará a Volkanovski: "No siento ninguna presión, al revés, siento agradecimiento. Va a ser en el primer asalto, siempre fue mi destino. Siempre lo visualicé de esa forma, de que, el día que llegara este combate, el que vamos a vivir mañana por la noche, que sería de una forma espectacular en el primer asalto".