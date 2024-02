Ilia Topuria está rebosante de confianza antes del combate que le enfrenta contra Alexander Volkanovski el próximo 17 de febrero. Topuria aspira a convertirse en campeón de la UFC y ser el primer español en conseguirlo. El peleador es uno de los deportistas españoles de moda tras conseguir 14 victorias (cuatro por KO) y continuar invicto.

Topuria ha subido un vídeo recopilatorio en sus redes sociales donde muchos de los rostros más conocidos del deporte español, se han unido con un mismo propósito: animar al luchador hispanogeorgiano y desearle suerte para su próxima pelea.

"Desearte la mejor de las suertes, estaremos apoyando y haciendo fuerza para que traigas el título a casa", expresaba Rafa Nadal. "Estamos todos pendientes de ti", declaró Andrés Iniesta, a lo que Iker Casillas se sumó para catalogarlo como "campeón en mayúsculas".

En esta publicación se han reunido futbolistas como Fede Valverde, Ferran Torres, Pedri, Koke, Llorente... y no solo eso, también aparecen otros deportistas como el reciente campeón del Dakar, Carlos Sainz, el piloto de motos Marc Márquez, el exciclista Alberto Contador o el número dos del tenis mundial, Carlos Alcaraz, que cerraba el vídeo afirmando que "lo vas a reventar".

El peleador ha compartido el vídeo en su cuenta de 'X' junto a este mensaje: "No puedo estar más agradecido por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido. Hace 15 años llegué a este gran país junto a mi familia con la visión y determinación de cambiar nuestra suerte y el sábado os devolveré todo este cariño que me habéis dado con un título histórico. Gracias España".