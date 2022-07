Una exnadadora del CN Terrassa ha denunciado haber sufrido tres agresiones sexuales de su exentrenador del club desde 1989, momento en el que la afectada tenía doce años, según ha desvelado 'Ara'. La víctima también asegura que tomará acciones legales contra Eduard Baldó, el entrenador en cuestión.

Esta denuncia ha llegado a oídos del club catalán, que no ha tardado en reaccionar. Lanzaron un comunicado mostrando un "apoyo total" a las víctimas del presunto acoso sexual y condenaron esos potenciales hechos realizados por el antiguo entrenador del club.

Además, el CN Terrassa se pone a disposición y colaborará en "esclarecer los hechos denunciados por la víctima y en investigar otros posibles casos" que sucediesen en las instalaciones del club de natación e iniciará una investigación interna paralela a las acciones legales que se esperan por parte de la víctima.

En unas declaraciones recogidas en el reportaje realizado por 'Ara', Baldó niega los hechos: "Estuve más de treinta años trabajando en el club, soy socio de honor. No he tenido ningún problema, nadie puede decir nada de mí, la gente me quiere", concluyó el exentrenador.