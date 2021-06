Mapi Sánchez sufre esclerosis múltiple y en Valladolid se han volcado con ella en un homenaje muy emocionante. La periodista de 'Jugones' Ana Garcés ha estado con ella.

"Cuando me dan la noticia... es una noticia dura. Me costó unos días asimilarlo", cuenta en 'Jugones' Mapi después de un entrenamiento.

"Asociamos esclerosis múltiple con invalidez, silla de ruedas... Hasta a mí se me vino a la cabeza", confiesa. Sin embargo, la enfermedad no ha frenado a Mapi, que siguió compitiendo a pesar de lo que le provocaba: "Me dio un brote que me dejó dormidas las piernas, del ombligo hasta los pies".

El pádel es su vida. Majo, su hermana gemela, su mayor apoyo dentro y fiera de la pista. "Tienes mucha gente detrás que corre y lucha contigo cada pelota. Estaremos todos contigo", dice su hermana.

Josep Pedrerol también ha querido dejarle un mensaje en 'Jugones': "Todos contigo, Mapi. Vamos, con fuerza".