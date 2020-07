Castigos físicos y abusos a niños en todo el deporte japonés. Esto desvela el informe de 'Human Rights Watch', una organización dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos.

Jóvenes japoneses que practicaban más de 50 deportes sufrieron abusos en escuelas y federaciones. Y algunos de ellos se han encargado de contarlo de manera anónima. "Me golpearon tantas veces que perdí la cuenta", asegura uno de los afectados.

Golpes en el rostro, patadas, golpes con bates y palos de bambú, ahogamientos... Todos estas torturas han sufrido durante años deportistas del país nipón, que han vivido una auténtica pesadilla.

"Yo jugaba a béisbol como lanzador. El entrenador me dijo que no me tomaba suficientemente en serio correr, así que todos fuimos convocados por el entrenador y me golpearon en la cara frente a todos. Estaba sangrando, pero no dejó de pegarme", relata.

Más de 800 exatletas han contado sus terribles experiencias. "Otro castigo era empujar a los niños debajo del agua para que no pudiera respirar. Era como el ejército. Los niños más pequeños abandonaban el deporte", cuenta otro.

Incluso se recogen algunas denuncias de abuso sexual: "El entrenador hacía que la atleta se reuniera con él en su aula, donde la hacía desnudarse y le tocaba el cuerpo desnudo, diciendo que era para darle un tratamiento".