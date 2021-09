Ver para creer. Nunca antes se había conseguido un hito por el estilo, pero Darío Costa ha superado todas las expectativas. El piloto ha sido capaz de volar una avioneta a través de un túnel, de hecho, de dos.

El italiano se adentró en este reto de Red Bull rodeado de paredes de hormigón. Se fue a Turquía para realizar un vuelo que empezó dentro de uno de los túneles, para después salir al exterior brevemente y finalmente adentrarse en el siguiente túnel, completando un recorrido total de 2,26 km en apenas 43,44 segundos.

Un récord que complementa con otros datos escalofriantes: la avioneta llega a alcanzar velocidades próximas a los 245 km/h mientras planea sin alcanzar los tabiques ni el suelo, a tan solo 70 centímetros de tocar tierra.

"No sabes que esperar, no sabes si todo va a salir bien. Nunca en mi vida he volado en un túnel", dice Costa, quien ha tenido que prepararse meticulosamente durante varios meses para poder llevar a cabo el desafío, con ejercicios de reflejos y agilidad.

Un vuelo imposible que Darío Costa ha sido capaz de realizar y por el cual está "muy emocionado".