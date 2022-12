El mundo del deporte está de luto. Una de sus mayores leyendas, Pelé, ha fallecido este jueves a los 82 años. El exfutbolista llevaba un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo.

El primero en reaccionar ha sido Kylian Mbappé con un mensaje en sus redes. El galo siempre se ha mostrado como un gran admirado del exfutbolista. "El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY", ha escrito el que fuera campeón del mundo en 2018 con Francia.

Sergio Ramos también ha publicado un emotivo mensaje: "Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido 'O Rey'. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé".

De "cariño recíproco" ha hablado Cristiano Ronaldo: "El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé".

La reacción de Neymar

Neymar, su compatriota, ha dejado un mensaje que demuestra el dolor que hay en Brasil en estos momentos: "Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: Dio visibilidad a Brasil".

Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, recordó los consejos que recibió de 'O Rei': "Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerte en persona. ¡Fue uno de los días más especiales de mi vida! Gracias por el consejo y el coraje que me diste después de nuestra conversación. 'Chico siempre sé tú y no le tengas miedo a nada'. Esto quedará por siempre en mi memoria".

"La razón por la que muchos amamos el fútbol", ha escrito Gareth Bale en sus redes sociales: "Un gigante de este deporte y la razón de que muchos amemos el fútbol. Descansa en paz, leyenda".