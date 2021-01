Ricardo Ramilo, piloto del vehículo ligero número 438, va a recibir una buena sanción por parte del Dakar. El motivo, el abandono en medio del desierto de Xavi Blanco, su copiloto, en una de las secuencias más antideportivas que se recuerdan en la historia de la competición.

El propio Blanco ha explicado lo sucedido en un audio de Whatsapp: "He decidido bajarme del coche porque mi vida corría peligro y el piloto no me hace caso. No era ni la primera vez ni la segunda".

"Mi decisión ha sido por cómo se estaba comportando el piloto conmigo", cuenta Blanco.

El copiloto del coche explica cómo, tras eso, Ramilo le dejó completamente tirado: "Lo que hizo tras eso fue literalmente abandonarme en medio del desierto. No quería volver a subir y me dijo que ahí me quedaba".

"Llevamos 15 días en el equipo aguantando a este personaje. Si veis los vídeos ya os habréis dado cuenta del nivel que tiene", concluye.

Gracias a la ayuda de su móvil y de otro teléfono conectado vía satélite, Xavi Blanco pudo pedir ayuda para que fueran a rescatarle.

Ahora se espera sanción para el coche 438 y sobre todo para Ricardo Ramilo, y es que el reglamento del Dakar es tajante y obliga a piloto y copiloto a ocupar siempre el coche.

Ramilo, por su parte, se ha defendido diciendo que ha sido el copiloto quien le ha abandonado a él.

Te puede interesar

El emotivo mensaje de Carlos Sainz Jr. a su padre tras decir adiós al Dakar

Cristina Gutiérrez abandona el Dakar: la burgalesa rompe la caja de cambios en la etapa 8