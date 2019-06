La nueva víctima en el circuito de la Isla de Man abre el debate: "Lo tenemos que asumir"

"Me sabe muy mal pero no puedo entender cómo esa carrera no está prohibida". Es el mensaje de todo un piloto de MotoGP como Aleix Espargaró, un mensaje que ha desatado la polémica en torno la Isla de Man.

La respuesta llega de otro piloto que sabe lo que es el peligró. Raúl Torras sufría un grave accidente en Macao el año pasado. El catalán se atreve a volver correr en la Isla de Man pese al peligro que conlleva.

Otros como Marc Márquez reniegan de esta carrera. La carrera más peligrosa del mundo ha dejado una nueva víctima en su lista y ha vuelto a sembrar la polémica.

