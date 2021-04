Jorge Lorenzo ha sido víctima de una broma del programa de la televisión italiana 'La lene'. Y no se lo tomó nada bien en un principio.

Todo comenzó cuando el expiloto acudió al taller donde tenía reparando uno de sus coches deportivos, en concreto un Lamborghini valorado en más de medio millón de euros.

Al llegar al lugar, Lorenzo reaccionó a los arañazos que tenía el vehículo. "¿Qué mierda es esta?, ¿qué es?", decía Lorenzo al ver el vehículo, pidiéndole explicaciones al responsable del taller.

Al marcharse, después de que en el establecimiento le dijeran que lo arreglarían en unas horas, Lorenzo recibió una llamada mientras iba en el coche con un amigo compinchado con el programa de televisión.

Los dueños del taller le hicieron creer que su coche no estaba porque "un hombre se lo había llevado para impresionar a una chica". Algo que no gustó nada a Lorenzo: "Me cago en la p***, hijos de p***", gritaba el ex de Repsol Honda.

Ante esta reacción, y después de marcharse corriendo en busca de su coche, se descubrió la cámara oculta. Y Lorenzo no pudo evitar reírse después de la tensa situación. "Es la peor situación que he vivido en mi vida", confesa, exhausto.