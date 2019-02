Toro Rosso presenta su nuevo monoplaza: el STR14 motorizado por Honda

El equipo Toro Rosso presentó este lunes por internet el nuevo prototipo con el que sus pilotos oficiales, el británico Alexander Albon y el ruso Daniil Kvyat, competirán en el Mundial de Fórmula Uno 2019.

El STR14 motorizado por Honda presenta un aspecto diferente para adaptarse a las restricciones aerodinámicas introducidas este año en el reglamento, aunque mantiene los colores azul, plateado y rojo que definen al equipo desde 2017.

Take a closer look at our 2019 challenger 👀 #STR14 pic.twitter.com/U6n8c2bNNv