Ducati tiene un gran dilema. No sabe quién será el compañero de Pecco Bagnaia la temporada que viene en MotoGP. Y es que no es una decisión nada fácil de tomar. Porque los candidatos son muy fuertes: Enea Bastianini, Jorge Martín y Marc Márquez. El jefe de la marca italiana, Gigi Dall'Igna, ha llegado a decir que le "tiemblan las piernas" al pensar en tomar esa decisión.

Así lo ha expresado en declaraciones a 'Motorsport': "El sentido de la responsabilidad sobre el futuro de pilotos como Bastianini, Martín y Márquez está ahí. De hecho estamos intentando darles el mejor material posible, los mejores consejos posibles, para que lo hagan bien en estas carreras. Es vital para nosotros como Ducati, pero también para ellos y para su futuro. Sea como sea, tendremos que decir que no a algunos pilotos importantes. Va a ser una decisión que... me tiemblan las piernas sólo de pensar en tener que tomarla".

Y así habla de las peleas que están manteniendo Pecco y Jorge. El madrileño, subcampeón el curso pasado, era el gran favorito. Pero el nombre de Márquez no se puede descartar así como así: "Hacía algunos años que no veíamos una lucha fratricida entre Pecco y Jorge Martín. Este año hay más contendientes, son muchos...".

"Pecco hizo probablemente una de las carreras de MotoGP más bonitas que he visto nunca, y he visto muchas. De hecho, es probablemente la carrera más bonita que he visto nunca. Hizo una frenada con la que pasó a dos pilotos por el exterior, respondió de forma increíble al ataque de Márquez", dice sobre el italiano, bicampeón de MotoGP.

Y desvela cómo vivió esas últimas vueltas y su lucha contra Marc: "Consiguió imprimir un ritmo increíble al final de la carrera, con los neumáticos acabados. Ha hecho, una vez más, algo que demuestra la clase de campeón que es. Es un gran campeón que se merece los dos títulos de MotoGP que ha ganado".

Bagnaia se llevó la victoria aprovechando la caída de Martín y superando a Márquez. Ya es segundo en el campeonato del mundo. Y quiere más. Mientras, espera compañero para el mundial de MotoGP de 2025. Y esa decisión hace que al jefe de Ducati le tiemblen incluso las piernas.