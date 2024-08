Marc Márquez ha empezado el viernes de Aragón brillando. Lideró los primeros entrenamientos libres con medio segundo de ventaja sobre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Y el italiano ya ha avisado que es el favorito a la victoria.

Más de 1.000 días después de su última victoria este podría ser el escenario de Márquez. Volver a ganar y subirse a lo más alto con la satélite de Ducati. Él no esconde que es una posibilidad real, pero que necesita que todo "vaya perfecto".

"En función de cómo vayan las cosas en los dos primeros entrenamientos, veremos a qué podemos aspirar. Un fin de semana perfecto me dará una opción, pero aquello de llegar a Aragón y escaparme ya ha pasado de moda", dice Marc ante los medios en la jornada de este viernes.

Y ya cita a Bagnaia y a Martín: "Claro que me gusta este circuito, y he sido rápido aquí en el pasado. Pero ahora estamos en el presente. Si todo va perfecto, tendré opciones de estar al nivel de Bagnaia, Bastianini y Martín".

"No me preocupa ni me obsesiona volver a ganar, porque sé que habrá oportunidades. Siento que soy competitivo, que voy deprisa. Pero para ganar hay que ser el más rápido el domingo, y es allí donde nos está faltando algo todavía", sentencia un Márquez que sabe que Aragón, donde ha ganado seis veces, es uno de sus circuitos más especiales.