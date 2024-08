La victoria de Pecco Bagnaia en Aragón 2021 tras superar a Marc Márquez en una increíble batalla en pista supuso un antes y un después para el italiano.

De hecho, fue su primera victoria en MotoGP y el principio de un dominio en la categoría reina que se ha postergado hasta hoy.

"Batir con una Ducati, que no siempre ha ido rápida aquí, a Marc Márquez, que es el rey de este circuito, fue increíble. Y además, mi primera victoria. Desde ese momento, ha sido todo bastante perfecto", señaló el italiano en rueda de prensa este jueves.

Tres años después, en el regreso de MotorLand al calendario con un nuevo asfalto, el vigente campeón y líder del Mundial cree que de nuevo el rival a batir será el octocampeón.

Márquez ha ganado en seis ocasiones en el trazado aragonés, un circuito de izquierdas que se adapta perfectamente a su estilo de pilotaje.

Es por ello que Bagnaia le considera favorito para ganar: "Es un circuito donde el rival número 1 es Marc, porque es su circuito, siempre ha hecho grandes resultados aquí. Pienso que es el que tiene más potencial de nosotros, pero también Martín y Enea. Será una lucha entre nosotros cuatro".

Tras su doble victoria en Austria y con cinco puntos de ventaja sobre Jorge Martín, Pecco sabe que no tiene margen de error: "Esta temporada ya tengo cinco 0, entre la sprint y la carrera del domingo, así que no tenemos más margen para cometer errores. Si se puede ganar, ganaremos. Si no, voy a terminar como estoy".