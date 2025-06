El serio aviso de Bagnaia a los Márquez: "Hace dos años estaba a 91 puntos..."

'Pecco' Bagnaia está siendo uno de los pilotos que peor lo está pasando sobre el asfalto esta temporada. El bicampeón del mundo no se ha adaptado a la Ducati de este año y eso le ha costado, tras siete grandes premios, estar a 72 puntos del líder del Mundial, Marc Márquez.

Bagnaia ya ha reconocido en ciertas ocasiones que no está cómodo sobre la Ducati y que le está faltando confianza para afrontar ciertas situaciones. A principio de curso se esperaba una pelea por el título entre el italiano y Marc, pero no se ha terminado dando viendo la superioridad con la que está dominando Márquez el campeonato.

Sin embargo, y como es de esperar, Bagnaia no renuncia a nada. El italiano recuerda su Mundial ganado en 2022 para convencer de que sigue teniendo opciones al título: "Así que ellos lo saben muy bien y estamos todos trabajando en la misma dirección. En el 2022, ganaba o caía, era un periodo difícil, estaba detrás de 91 puntos y había un momento así, así que hablé con el equipo y encontramos una solución que luego me llevó a ganar el campeonato, así que no es la primera vez e intentaremos".

"Es mi vida, así que al final quiero que se resuelvan las cosas, porque sobre todo sé cuál es mi potencial, sé que estoy aquí para ganar carreras y no tener la posibilidad de ganar, porque no puedo me siento bien, no me siento 100% seguro, pero siempre puedo analizar las cosas de una manera lucida, tratando de dar mi máximo para el equipo", reconoce Bagnaia en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.

En aquel Mundial de 2022, 'Pecco' terminó imponiéndose a Fabio Quartararo en las últimas carreras tras culminar una remontada magnífica. Se antoja complicado que pueda suceder algo parecido teniendo en cuenta que delante tiene a los dos Márquez pero el bicampeón del mundo sigue confiando en sus aspiraciones.