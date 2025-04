La seria duda que asola a Jorge Martín para Qatar: "Ni siquiera estoy seguro de poder terminar..."

Este próximo fin de semana puede llegar el fin del calvario de Jorge Martín. El piloto madrileño volará hacia Qatar para pasar el último test médico y espera recibir la confirmación oficial de la MotoGP para poder competir de nuevo en la pista.

El de San Sebastián de los Reyes sufrió una lesión de gravedad corriendo en España al recuperarse de la aparatosa caída en los test de Sepang, A consecuencia de esto, Martín se ha visto obligado a parar en seco y perderse las tres primeras carreras del calendario con Aprilia, su nueva marca.

Jorge Martín ha confirmado que irá a la cuarta cita de la temporada, pero no garantiza su participación: "Tengo muchas ganas de volver a la pista y estoy contento de poder al menos intentar correr en Qatar. El objetivo será coger un poco de confianza con la RS-GP25 y empezar a dar algunas vueltas".

La gran incertidumbre que asola en la cabeza del piloto de Aprilia es su forma física teniendo en cuenta la falta de rodaje sobre la moto: "No sé cómo estará mi forma física, sin duda no al 100%. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y mejorar poco a poco".

"Físicamente, ni siquiera estoy seguro de poder terminar la carrera, pero si lo conseguimos, sería una victoria porque significará que estoy empezando a recuperarme", ha confesado en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Bien es cierto que el campeón del mundo de MotoGP 2024 no se marca el objetivo de desafiar el dominio de Ducati con Pecco Bagnaia y Marc Márquez: "Tenemos que ir paso a paso para intentar volver a nuestro nivel normal lo antes posible".

📢 @88jorgemartin will travel to Doha to race at the #QatarGP, after he receives the OK from the doctors at Thursday's medical check 📢#MotoGPpic.twitter.com/hk6SxyUhHL