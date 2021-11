Casey Stoner asegura que fue amigo de Valentino Rossi... hasta que se convirtieron en rivales. Entonces su relación cambió. Sobre todo por parte del italiano, que se ha retirado de MotoGP esta temporada.

Así lo ha explicado Stoner en 'DAZN', donde ha dejado críticas feroces: "Se aseguró de que me vieran como su enemigo, e hizo lo mismo con Márquez. A partir de ese momento ya no quise ser su amigo, ya no quise jugar limpio".

"En Jerez cuando me vio se le nubló la mente, no esperaba que frenara tan pronto después de la recta, se cayó y me arrolló", recuerda sobre lo ocurrido en esa cita cuando Rossi le tiró al suelo en la primera curva.

Por otro lado, afirma que ha disfrutado cuando Rossi estuvo en Ducati en 2011: "Él hablaba muy mal de mí, hacía daño al equipo sobre todo. Dijo que la cambiaría la moto para mejor cuando en realidad la empeoró. Disfruté viéndole sufrir".

Todo cambió en 2007 cuando Stoner conquistó su primer título de MotoGP (el segundo fue en 2011). Su amistad pasó a mejor vida: "Siempre fue amable conmigo hasta que me convertí en un rival".

"Cada momento de esa temporada lo fue. Ambos pusimos la cabeza y el corazón en ese campeonato, pero a él le encantaba jugar con la mente", ha confesado un Stoner que acostumbra a ser muy duro en sus declaraciones con Rossi.