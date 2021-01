Davide Brivio logró lo que se había propuesto, hizo que Suzuki volviera a lo más alto y consiguiera volver a ganar títulos, algo que hizo con Joan Mir. Ahora, el italiano quería embarcarse en una nueva aventura y por lo tanto hace apenas una semana anunciaba que dejaba la escudería japonesa y MotoGP para poner rumbo a la Fórmula 1, donde será el nuevo director ejecutivo de Alpine.

Joan Mir y Álex Rins son los dos pilotos de la escudería que dirigía Brivio. El primero logró su segundo mundial , el primero en la categoría reina, y Rins tuvo un complicado comienzo de temporada pero fue mejorando carrera tras carrera. Ambos tienen en alta estima al italiano ya que gracias a él Suzuki ha logrado crecer en las últimas temporadas.

Rins ha hablado sobre la marcha de Brivio, algo que según ha explicado, le pilló por sorpresa. "Si soy honesto, recibí la noticia de golpe casi sin caberlo. Me llamó el día antes de que se anunciara. Me dijo que dejaba el equipo. Al principio pensé que era una broma, pero es verdad y me sorprendió mucho. Ha hecho un trabajo increíble para Suzuki y ahora empieza una nueva aventura para él", ha confesado para el podcast de MotoGP en 'Motorsport'.

El italiano llega a Alpine en plena reestructuración, con su contrato, el regreso de Fernando Alonso y la salida de Cyril Abiteboul y Jerome Stoll. Y es que con la llegada a principios de 2020 de Luca de Meo llegó el cambió de nombre y el claro objetivo de volver a llevar a la escudería a lo más alto de la Fórmula 1.