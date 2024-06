Marco Lucchinelli ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que, además de tratar su carrera, ha hablado sobre la situación actual del Mundial de MotoGP y, en concreto, sobre Marc Márquez.

El campeón del mundo de 500cc en 1981 ha reconocido que ha vuelto a seguir el campeonato tras el fichaje del ilerdense por Gresini.

"Empecé a seguirla este año, desde que.. cómo se llama... eso... volvió. Ah eso, Marc Márquez", arranca en tono de broma.

Con el octocampeón en posición de competir por podios y victorias, Lucchinelli cree que todo el ecosistema de MotoGP ha mejorado.

"Porque el año pasado las carreras fueron buenas, eh, pero normal, todos amigos, todos contentos. En cambio volvió Marc y empecé a ilusionarme otra vez. Antes sólo estaba Ducati, gracias a él en 2025 Aprilia tendrá un buen equipo con Martín, KTM ídem", ha explicado.

Sobre la decisión de Ducati de dejar ir a Jorge Martín para firmar a Márquez, el campeón asegura que hubiera tomado otro rumbo, pero destaca el carácter del de Cervera.

"En el lugar de Borgo Panigale quizás hubiera hecho otra elección, pero el español tuvo los cojones de pedir la moto oficial a pesar de venir de años con pocos resultados y sólo caídas", ha señalado.

"No sé si es odioso pero me da igual: no me tengo que casar ni acostar con él, me tiene que levantar del sofá y lo hace", ha zanjado.