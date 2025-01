'Rajada' de Nani Roma sobre el Rally Dakar: "Esto es un circo y nosotros somos los payasos"

Nani Roma no está teniendo un Rally Dakar sencillo. El piloto de Ford ha tenido que conducir con varias averías en su coche y eso le ha terminado costando algo de tiempo respecto al resto de sus competidores.

Sin embargo, más allá de la dureza mental y física que supone correr un Dakar, Roma no está contento con algunos aspectos de la organización de la competición. En concreto, no comparte la manera en la que se recompensa la victoria en una etapa.

En unas declaraciones para 'Motorsport', Nani explica porqué deberían cambiar ciertas cosas: "El que gana, que salga el último de los Ultimate, no entiendo que la FIA no pueda entenderlo, se lo propusimos y no entendían el motivo".

"Esto son carreras, y el que gana debe tener el beneficio de la victoria, y aquí yo creo que hoy hubiera sido muy fácil, que el más rápido saliese atrás. Yo espero que lo cambien, la FIA tiene que entender el motivo. Cuando yo le conté el por qué me dieron la razón, porque puedes hacer trampa y poner a gente aquí al final [antes de la meta], que te haga una señal y te paras", explica Roma.

El compañero de equipo de Carlos Sainz pide el cambio aunque no con mucha esperanza: "En el circo este, los payasos somos nosotros, y si todos tenemos la misma idea, es porque algo de razón tenemos, pero ahora ya está".

Nani Roma lo que pide es que se recompense de otra manera al ganador de etapa saliendo último. Cabe recordar, que una de las grandes dificultades en el Dakar es acertar con la orientación de cara a no perderse y salir en último lugar le da al piloto más opciones de acertar con la ruta porque ve la trazada que han seguido los demás pilotos.