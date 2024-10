Quedan dos carreras para el final del mundial de MotoGP y la emoción está al máximo. Son 17 puntos de diferencia entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Y el madrileño podría cerrar el título ya este fin de semana en el Gran Premio de Malasia.

Y ahora la pregunta es si habrá ayudas en la parrilla. Le cuestionaron a Enea Bastianini, compañero de Pecco, si echará una mano al piloto italiano, segundo en el campeonato.

Su respuesta sorprendió. Directo. Seco. "No", respondió sin duda. Y dijo que su plan era simplemente ganar la carrera: "Lo que quiero es ganar yo en Malasia".

"La confianza es buena, pero me caí (en Tailandia). Me costó poner el neumático en temperatura después de la salida, pero después de eso gané confianza y vuelta a vuelta, fui mucho más rápido. Estaba muy cerca del líder porque estábamos muy juntos en ese momento de la carrera, pero en la curva ocho entré un poco más rápido que la vuelta anterior y perdí la parte delantera", expresa el piloto italiano en declaraciones que recoge 'AS'.

Sigue cuarto en el mundial por detrás de Marc Márquez: "En lo personal, he perdido la oportunidad de recuperar muchos puntos, porque también se ha caído Márquez. Pero cuando la pista está mojada es más fácil cometer errores".

Malasia y Valencia son las dos últimas citas de este apasionante mundial de MotoGP. Y secundarios como Marc Márquez o Enea Bastianini se pueden convertir en jueces... aunque no quieran.