Tras tres semanas de parón, el campeonato de motociclismo, vuelve a la acción en uno de los tratados más complicados, Mugello.

Álex Crivillé cree que los pilotos llegarán con fuerzas renovadas a la sexta carrera. El expiloto incide en el aspecto mental: "Es importante el aspecto físico, pero también el plano psicológico".

"Hay que afrontar las carreras sin pensar mucho en el campeonato porque esto acaba de empezar y quedan todavía 15 pruebas", afirmó.

BUONGIORNO, Mugello! 👋🇮🇹

It's time to fill these Tuscan hills with the sounds of #MotoGP! 🙌#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/jvtJefcD8l