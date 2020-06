Carlos Sainz es, sin asomo de duda, una leyenda viva del automovilismo español. El piloto, que ha ganado en dos ocasiones el campeonato del mundo de rallies y ha alzado tres veces el Dakar, ha recibido este martes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020.

"Es un orgullo y una satisfacción recibir el Premio Princesa de Asturias para los Deportes, y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora", ha dicho Sainz, que se convierte en el cuarto piloto en la historia que recibe el prestigioso galardón.

Por otro lado, ha querido agradecer al jurado su decisión: "Como no podía ser de otra forma, agradecer a todos los miembros del jurado que me hayan otorgado este premio que ,como he dicho, me hace tanta ilusión".

Carlos Sainz, tras su última victoria en el Dakar | Efe

Por último, pero no menos importante, Carlos Sainz ha enviado un cariñoso mensaje a todos los aficionados que han estado a su lado en su dilatada carrera: "Me gustaría agradecer a los aficionados que durante todos estos años han estado apoyándome y, de alguna manera, quiero hacerles partícipes a ellos también".