Como se anunció hace una semana, Marc Márquez se convertirá en 2025 en el piloto que acompañe a Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati Lenovo. Este movimiento automáticamente provocó el fichaje de Jorge Martín por Aprilia, donde sustituirá a su amigo Aleix Espargaró.

El fichaje de Martín por Ducati Lenovo parecía casi una realidad, pero la presión que ejerció Márquez al afirmar que no correría para Pramac, y que sí o sí quería la última tecnología en 2025, fueron razones suficientes para que los de Borgo Panigale finalmente le dieran la moto oficial al catalán.

El actual piloto de pruebas de KTMPol Espargaró ha explicado cuáles han sido sus sensaciones después de que Ducati Factory haya perdido los servicios de Jorge Martín al haber ascendido a Marc Márquez a su moto oficial en vez de a él. Y lo ha calificado de "injusto" aunque ha afirmado que "entiende la situación".

"Es muy injusto que Jorge Martín no esté en Ducati Factory el año que viene. Pero luego pones a Marc en la ecuación y entiendes la situación real de la fábrica. No sólo es rápido; comercialmente es un monstruo", ha expresado Espargaró en el podcast ‘Por Orejas’.

Pol Espargaró además ha explicado que comprende el movimiento de Martín al irse a Aprilia, ya que si se mantuviera en Ducati, la fábrica podría obstaculizar que ganase el mundial sin ser el piloto oficial. Además, el madrileño ya había declarado anteriormente que quería ser piloto oficial y no le bastaba una satélite, aunque esta tuviera la última tecnología.

"Un piloto joven va a decir 'no quiero subir aquí; porque no sólo no subiré al equipo oficial sino que no voy a tener opciones de ser Campeón del Mundo'. Es complicado", ha declarado para cerrar.