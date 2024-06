Pedro Acosta ha estado en boca de todos desde que irrumpió en las categorías inferiores de MotoGP, y no ha sido en vano. El piloto murciano ha demostrado ser uno de los grandes talentos que aparecen muy de vez en cuando, y sobre todo, es muy rápido.

Acosta está ahora enfrentándose a su primer año de MotoGP en su GasGas y ya ha dejado ver algún destello de calidad obteniendo resultados impresionantes. Pol Espargaró ha sido uno de los últimos en analizar al 'tiburón de Mazarrón' y lo ha categorizado como "un genio".

"No es algo normal. Pedro es un genio, lo que hace es imposible de repetir. Lo que hace son cosas que no se pueden aprender. Por mucho que Brad, Jack [Miller] o cualquier otro piloto de la fábrica intenten hacer lo que está haciendo Pedro, es que es imposible”, ha expresado Pol en el podcast 'Por Orejas'.

"Lo tenemos que entender que lo de Pedro no es algo normal, no es algo natural. Quiero decir, no es un piloto que sube a la categoría, normal, y corriente, con talento, que sube y hace resultados. Esto probablemente en KTM no lo vamos a volver a ver en los próximos años, sin ninguna duda, o en MotoGP en general, a no ser que un piloto suba en una Ducati oficial que tiene una ventaja importante por encima de las otras fábricas ahora mismo", ha proseguido.

Espargaró ha detallado como le llamó la atención la forma de pilotaje de Acosta, y ha recalcado que no se puede replicar: "Y yo lo vi en Malasia cuando hicimos el shakedown, vi la manera que transfería los pesos de la moto, como frenaba, y son cosas que no se pueden aprender. Pedro ha demostrado que tiene una metodología pilotando que no se puede copiar".

Además, Pol parece no ser el único que lo ha observado, otros pilotos de la fábrica también opinan igual: "Yo creo que estoy de acuerdo com Jack (Miller): por mucho que Brad (Binder), Jack y cualquier otro piloto de la fábrica ahora mismo intenta hacer lo que está haciendo Pedro, es que es imposible. No lo van a poder hacer porque Pedro tiene una manera de pilotar muy única, una manera de girar la moto con el cuerpo completamente única, algo que yo no había visto nunca".

"Le doy mucho valor a lo que está haciendo porque hemos visto por ejemplo subir Marc Márquez en la categoría reina, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi…Pilotos que son muy buenos, pero no había el nivel que hay ahora. Ahora mismo, lo que está haciendo Pedro, hay que ponerlo mucho más en valor. Porque primero que no tiene una Ducati. Desgraciadamente ahora mismo la KTM no está al nivel de Ducati pero lo estará; y está haciendo unos resultados que son impecables", ha comentado para cerrar.