El piloto de Honda que no entiende la manera de pilotar de Márquez: "Hacer lo mismo que él..."

Honda ha dado un paso adelante de la mano de Johann Zarco, pero todavía insuficiente para estar en la lucha con las Ducati. Y precisamente el piloto francés ha expresado su admiración por la manera de pilotar que tiene Marc Márquez, antes en Honda y ahora dominando con la Ducati.

Directamente dice que no entiende la manera de pilotar del de Cervera: "Marc es siempre increíble como piloto y probar a hacer la misma cosa que él siempre es difícil, porque es muy extremo como piloto".

"Sabemos que tiene una velocidad increíble en las curvas a la izquierda, es el más rápido en la izquierda. Es muy interesante, pero se lo puedo estudiar, puedo ver la diferencia pero alguna vez no puedo comprender cómo lo ha hecho", apunta Zarco en palabras que recoge 'Motosan' antes del Gran Premio de Francia en Le Mans.

Ahora es Aleix Espargaró el probador, pero Zarco no quiere saber qué se está probando en la nueva Honda: "Técnicamente no quiero saber qué cosa está trabajando Aleix Espargaró, porque su trabajo es muy importante para Honda. Pero conocer las cosas no me ayuda para mi misión durante el fin de semana de carrera".

"La moto ayuda mucho, porque los otros pilotos de Honda tienen resultados mejores también. Para mí está mejor de lo que esperaba al inicio del año: dos veces en Argentina, en Qatar, de poder ver el podio casi hasta el fin de la carrera es una motivación increíble. Seguro que la evolución de Honda ayuda mucho y yo tengo más confianza también encima de la moto", dice para finalizar.

Zarco camina en séptimo lugar en el mundial de pilotos. Es la primera Honda, muy por delante de la segunda que es Luca Marini, en decimosegundo lugar.