Marc Márquez apostó por Gresini, la satélite de Ducati, y en menos de un año ha convencido a los jefes para hacerse con la moto oficial. Será compañero de Pecco Bagnaia a partir de 2025. Un auténtico Dream Team en MotoGP.

Y Dani Pedrosa, una leyenda del motociclismo, alucina con la estrategia que ha llevado a cabo Marc. "La habilidad que ha tenido para darle la vuelta a la tortilla es impresionante. Porque tienes a Jorge Martín, que ha hecho todo y más para merecer esa moto...", dice en 'AS'.

"No sé cuáles son las armas que ha usado, ni cuáles son las estrategias que ha habido detrás, las desconozco, pero ha pasado de estar en la moto que tenía en Honda oficial a, en nada y menos, estar ya en la moto oficial que toca. Y eso es difícil", apunta el todavía piloto de KTM.

Se mostró muy sorprendido por esas palabras de Marc sobre su posible retirada: "El otro día, Márquez me sorprendió porque dijo en sus declaraciones, en Assen el jueves, que estuvo a punto de retirarse, y esa percepción nunca me había llegado, lo de que se iba a retirar. Sí que entendía que no podía seguir en aquella situación...".

"Entender que cualquier piloto que quiere ser ganador no puede permanecer muchos años en esa situación tan mala, como ahora le puede estar sucediendo a Joan Mir", sentencia.

Marc, con la Gresini, es tercero en el mundial de pilotos de MotoGP. Mucho mérito teniendo en cuenta que lleva una moto del año pasado y que está luchando contra las dos grandes Ducati.