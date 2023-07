Pedro Acosta crece a pasos tan agigantados en Moto2 después de que el año que viene se ha asegurado un asiento en la categoría reina. Falta por saber si será en el equipo principal de KTM, pero el piloto español está muy concienciado para afrontar el resto del curso.

Para ello ha hecho un cambio físico hace meses que ha aumentado en verano: "Creo que hice bastante empeño en el gimnasio".

"El año pasado estaba muy delgado, me veo los vídeos de las carreras y digo qué pequeño se me ve encima de la moto. He cogido 7 kilos, voy 3 por encima del objetivo", comentó en 'Dazn'. "Creo que siempre es mejor ir un poco pasado que un poco justo", admitió.

Aunque esto le está suponiendo un gran esfuerzo, ya que reconoció que nunca ha comido "en cantidad": "El año pasado muchos mecánicos me tenían que obligar casi a comer porque comía muy poco", justificó.

Lección de vida para saber "disfrutar de lo que venga y como venga"

El piloto de KTM está triunfando en Moto2 a sus 19 años, y eso es algo difícil de asimilar para cualquiera, pero no para una mente tan madura como la de Acosta: "Yo me llevo que he llevado 19 años disfrutando con todo lo que he dado y me quedo con eso".

"Le dije a mi fisio, mira mi objetivo del verano es convertir mi mente en la de un monje y mi cuerpo en un templo", expresó el murciano.

Pedro Acosta también tuvo tiempo para mostrar su lado más humano y al mismo tiempo divertido: "Yo soy como Shaggy de Scooby Doo...yo soy muy hyppie". "Me gusta mucho evadirme de las cosas, no creo que haya que tomarse las cosas demasiado en serio, por eso me ves mucho riéndome, haciendo bromas, tal", reveló.

"La vida hay que tomarla así, quién te dice a ti mañana que no explota el mundo y se acaba todo", asumió.

"No hay que tomarse los problemas como problemas, no hay que tomarse nada demasiado en serio. "Hay que disfrutar venga lo que venga y como venga", reflexionó Pedro Acosta.