Pedro Acosta se pone fecha para pilotar en MotoGP. Uno de los mayores talentos del motociclismo español ha desvelado su plan para correr en la categoría reina. Y no queda mucho, porque según esos planes sería a partir de 2024.

Lo ha desvelado el piloto tras el Gran Premio de Italia de este fin de semana: "Es verdad que hay una fecha límite a final de mes, pero es lo que llevo diciendo dos meses. Si no ha quedado claro en dos meses... está empezando a ser difícil. Mi principal objetivo es KTM".

"Hay muchas opciones, tanto la de subirme como la de quedarme. Está claro que la de quedarme es la que menos me gusta, pero la estoy barajando también. Como digo siempre, KTM es la que me dio la oportunidad de subir y la que me tiró para arriba, así que creo que ese camino es el mejor para mi carrera", comenta el piloto.

¿De qué depende llegar a esta situación. "Depende de ambas partes. Si yo quiero subir y no hay sitio, no hay sitio. Punto. No se pueden hacer milagros. Al igual que si ellos quieren que suba y yo no estoy preparado, no lo estoy. Estamos en las mismas", detalla Acosta.

Y sentencia: "Son decisiones que tenemos que tomar de forma conjunta e intentar evitar errores. Creo que tienen a mucha gente detrás para tomar estas decisiones y creo que lo harán bien".

Acosta es segundo en el Mundial de Moto2 tras su victoria en Italia. Por delante tiene a Tony Arbolino, a sólo 20 puntos. Una diferencia salvable antes de llegar al ecuador de la competición.